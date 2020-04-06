حملة تطهير لشبكات الصرف الصحي بمدينة الأقصر

أجرت إدارة شركة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحى،أعمال حملة التطهير لشبكات ومطابق الصرف بمنطقة ميدان صلاح الدين وشارع التليفزيون.
يأتى ذلك ضمن حملة شاملة لجميع شوارع المدينة تجنبًا لأى إنسداد فى الشبكات وحفاظًا على سلامة وصحة المواطنين حيث تمت الأعمال ليلًا أثناء فترات الحظر وذلك بهدف ضمان حرية حركة سير المرور بشكلها الطبيعي نهارًا .
جاءت أعمال التطهير تنفيذًا لتعليمات لواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر وبمتابعة مهندس أبو النجا عرابي مدير إدارة الأقصر .