تراجع مبيعات السيارات البريطانية الجديدة بنسبة 40% في مارس بسبب كورونا

أظهرت بيانات أولية أن تسجيل السيارات الجديدة في بريطانيا تراجع 40 بالمئة في مارس مع تضرر الاقتصاد من فيروس كورونا الذي اضطر العديد من المشترين المحتملين للزوم منازلهم.





بلغت المبيعات نحو 240 ألف وحدة، مسجلة أضعف أداء لشهر مارس- وهو عادة من أعلى شهرين من حيث المبيعات خلال العام منذ 1999.





وأمر رئيس الوزراء بوريس حونسون بوقف معظم الأنشطة الاقتصادية الشهر الماضي مع سعي حكومته لإبطاء انتشار فيروس كورونا. واستحوذ مارس آذار على نحو 20 بالمئة من إجمالي تسجيلات السيارات في 2019.





وتراجعت مبيعات السيارات في بريطانيا منذ أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا في 2016. وتوقع اتحاد مصنعي السيارات وموزعيها في أحدث تقديراته المنشورة في يناير كانون الثاني انخفاض الطلب في العام بأكمله أكثر من 2.5 بالمئة إلى 2.25 مليون سيارة.