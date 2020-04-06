التكنولوجيا في خدمة العزل المنزلى.. من تسهيل الديلفرى إلى حل مشاكل الوحدة والملل

يعتقد البعض أن استمرار العزل المنزلي ، والتباعد الاجتماعي، وتطبيق الحظر الذي يعيشه أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية، إثر تفشى فيروس كورونا ، هو من أسوأ الأحداث التي قد تقع على الإطلاق، ربما يكون الأمر كذلك، ولكن مع وجود التكنولوجيا والخدمات التي تقدمها لنا تختلف الأمور كثيرا.





وتعتبر الخدمات والتطبيقات التي تقدمها معظم شركات التكنولوجيا أفضل ما يمكن أن نحصل عليه فبدءا بتقديم خدمات لتسهيل الديلفري وإطلاق تطبيقات لتعلم اللغات ومرورا بتطبيقات ممارسة الرياضة دون الذهاب لصالات الألعاب أو الحاجة لمدربين وانتهاء بتوفير تطبيقات تعالج مشكلات الوحدة والملل، كل هذه الخدمات ستجعلك تغير رأيك في التذمر من العزل.

تحديث جوجل لتسهيل الديلفرى





وكانت أعلنت شركة جوجل عن إجراء تحديث جديد على خدمتها جوجل مابس Google Maps ، بحيث يستطيع المستخدمون عند فتح التطبيق من رؤية كل المطاعم وخدمات التوصيل للمنازل أو الديفلري ، في الأعلى بجانب البحث.





ويتيح التحديث للمستخدمين أثناء العزل المنزلى، إمكانية طلب من خلال الموقع عند فتح قوائم المطاعم القريبة، بالإضافة إلى متابعة التحقق من القائمة ووقت الخدمة ومراجعات العملاء لكل منفذ.





تطبيقات لتعليم اللغات للأطفال





وقامت شركة Duolingo دولينجو الشهيرة بتطبيقات تعلم اللغات بإطلاق تطبيق جديد يهدف إلى تعليم الأطفال الصغار القراءة باللغة الإنجليزية.





ويعتبر تطبيق Duolingo ABC بمساعدة الأطفال في سن صغيرة على تعلم القراءة باللغة الإنجليزية، ويستخدم دروسا قصيرة لتعليم الأبجدية، ثم الأصوات، ثم بعد ذلك الكلمات، وهو موجه للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات.





تطبيقات لممارسة الرياضة دون الذهاب لصالات الجيم





ويقدم تطبيق Nike Training Club أكثر من 200 تمرين ، يتدرج من التمارين البدنية القوية إلى اليوجا إلى تمارين القلب، وتطبيق Nike Training Club من تصميم شركة نايكى، وهو تطبيق مجانى.





وتشبه التمارين التي يتم تنفيذها على تطبيق Nike Training Club ما يمكن للمتدربين القيام به في صالات الألعاب الرياضية ، لذا لن تشعر أنك بعيدا عن روتينيك لمعتاد.





تطبيقات للكتب المجانية





وبسبب العزل الاجتماعى، قرر صانعو مسلسل الأطفال الشهير Sesame Street والمعروف بعالم سمسم في الوطن العربي، ببث أكثر من 100 كتاب إلكترونى مجانا للأطفال على منصات إلكترونية مختلفة.





وسينشر Sesame Street أكثر من 110 كتب إلكترونية مجانية للأطفال، وستكون هذه الكتب متوفرة على جميع المنصات الرئيسية، بما في ذلك Amazon Kindle و Apple Books و Barnes & Noble Nook، وجوجل بلاي Google Play، وKobo، ويحتوي جوجل بلاي على 95 كتابا إلكترونيا مجانيا فقط.





تطبيقات للأغانى لرفع المعنويات





و قامت شركة آبل بتحديث تطبيقها Apple Music آبل ميوزيك بإطلاقها قائمة تشغيل جديدة، من شأنها أن تساعد في رفع معنويات المستخدمين خلال هذه الأوقات الصعبة.





وتم إنشاء قائمة التشغيل التي تتألف من عشرات من الأغاني وذلك باستخدام خوارزميات، لتستطيع تحديد نوع الموسيقى التي يفضلها المستخدمين، بالإضافة إلى قائمة تشغيل أخرى سوف تتضمن موسيقى لرفع الطاقة، ويفضلها المستخدمون في كل الأوقات، مع أجدد الأغانى الموجودة.





تطبيقات لحل مشكلات الوحدة والملل

والتطبيق المجانى HearMe أو إسمعنى ، هو تطبيق صمم للقضاء على معاناة العزل المنزلى والتباعد الاجتماعى وأوقات الملل الطويلة، حيث يمكنك التواصل من خلاله مع أشخاص يستمعون لمشكلاتك.





ويتيح التطبيق للمستخدمين التحدث مع أشخاص وإرسال الرسائل النصية وتبادل تجار وخبرات الحياة، ويمكن للمستخدمين من خلاله تحديد تفضيلات الأشخاص المستمعين من الذكور والإناث، واختيارهم بناء على أفكارهم أو ما يتعتقدونه تجاه الآخرين.



