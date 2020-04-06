لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم المحكمة والسنترال ومطار مطروح

أعلن اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح، عن تكثيف حملات تنفيذ خطة التعقيم والتطهير، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية المعاونة لمواجهة فيروس كورونا.
وأضاف أنه تم تطهير المحكمة والسنترال والبريد وبوابات مطار مطروح المدني ضمن خطة تعقيم المصالح الحكومية وأماكن تجمعات المواطنين.
وأكد المعداوي استمرارا تعقيم وتطهير السيارات القادمة لمطروح بالتمركزات ال 5 الثابتة شرقا وغربا وجنوبا القادم من سيوة بالاضافة الي تكثيف حملات رش وتطهير شوارع الاحياء السكنية والعزب.
وأشار إلى زيادة نشر حملات التوعية بفيروس كورونا بنشر وضع ملصقات للتعرف علي طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعيه المواطنين بالإضافة الي رش المبيدات بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساء،تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.