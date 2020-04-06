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أخبار العالم

إسبانيا تسجل تراجعا في حصيلة وفيات كورونا لليوم الرابع

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

سجلت إسبانيا، اليوم الأثنين، تراجعًا في حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، وذلك بواقع 637 وفاة جديدة. 

وقالت وزارة الصحة الإسبانية في بيان لها: "تم تسجيل 4273 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 135032 حالة".

وأضافت: "كما تم تسجيل 637 وفاة حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة".

وتعد حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا التي سجلتها إسبانيا اليوم الأدنى منذ عشرة أيام، وتعكس تراجعا لليوم الرابع على التوالي، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة في البلاد.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا بعد إيطاليا، التي سجلت وفاة 15 ألفا و362 شخصا حتى الآن.

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