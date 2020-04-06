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حوادث

حبس 14 متهمًا بنشر أخبار وبيانات كاذبة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:15 م
حبس متهمين
حبس متهمين
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محمد عبدالله
قررت النيابة العامة حبس 14 متهما 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.


 أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

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