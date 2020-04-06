بعد نجاحه في توليد مصابة بكورونا.. حقوق البرلمان تطالب بتكريم فريق الغردقة الطبي

وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، التحية والتقدير للفريق الطبي برئاسة الدكتور رضا النجار استشاري أمراض النساء والولادة بعد نجاحه في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وإدارة مستشفى الغردقة العام.





وقال "عابد" في بيان، الاثنين، إن هذا الفريق الطبى من جيش مصر الأبيض لم يتردد لحظة فى القيام بواجبه الوطنى رغم المخاطر التي كانت تهدده مطالبا من الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تكريم هذا الفريق الطبى الذى ضرب المثل والقدوة فى التعامل بكل حرفية ومهنية فى مثل هذه الحالات الحرجة.





وأوضح النائب أن "الطب المصرى بخير ولديه القدرة والكفاءة والعمل باحترافية فى مواجهة جميع المشكلات والأزمات الصحية التى تواجه مصر معربا عن ثقته فى قدرة المنظومة الصحية المصرية ومعها الشعب المصرى فى تحقيق الانتصار وباذن الله تعالى قريبا على فيروس كورونا مناشدا جميع المصريين بتطبيق الحظر الكامل خلال هذه المرحلة الحاسمة مع مواجهة فيروس كورونا".





كان الفريق الطبي قد قام باتباع الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة قبل إجراء العملية حيث ارتدى الفريق الطبي بدل العزل الصفراء اللون وتم إجراء العملية داخل مستشفي مستشفى الغردقة العام القسم الفندق بنجاح.



