بعد انتهاء التعقيم.. معهد الأورام يفتح أبوابه لاستقبال المرضى غدا

أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة، أن معهد الأورام سيفتح أبوابه غدا الثلاثاء، لاستقبال المرضى، بعد أن تم غلقه منذ أمس الأول، بعد إكتشاف 17 حالة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، للقيام بعملية التطهير والتعقيم والكشف الطبي على العاملين والأطباء بالمعهد.





وأضاف علم الدين، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن المعهد مستمر حتى اللحظة في عمل المسح الكلي للعاملين والأطقم الطبية بالمعهد، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.









وكان الرئيس السيسي وجه بسرعة إجراء الكشف الطبي على جميع العاملين بمعهد الأورام من الأطباء وأطقم التمريض، وجميع المرضي الذين ترددوا على المعهد خلال الأسبوعين الماضيين وكذلك حصر كافة المخالطين لأي حالات إيجابية للكشف الطبي عليهم، مع توفير الرعاية الكاملة لكافة الحالات المصابة من إجراءات طبية فورية للعزل والعلاج.







