الموت يفجع جوارديولا بسبب فيروس كورونا .. تفاصيل









ونشر النادي الإنجليزي بيانًا أكد فيه وفاة دولورس عن عمر 82 عامًا، في مدينة مارنريزا بإقليم كاتلونيابعد إصابتها بفيروس كورونا، مقدمًا التعازي للمدرب وكامل عائلته.









يذكر أن الدوري الإنجليزي تم إيقافه بسبب تفشي فيروس كورونا، لأجل غير مسمى، حيث كان مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر بفارق 25 نقطة، بعد مرور 29 جولة من عمر المسابقة.





وكان جوارديولا قد توج مع مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي أخر موسمين، بعد قدومه لتدريب الفريق في صيف عام 2016.





يذكر أن نادي ريمس الفرنسي قد أعلن أمس انتحار طبيب الفريق برنارد جونزاليس، بعد إصابته بفيروس كورونا.





أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، منذ قليل، وفاة دولورس سالا كاريو، والدة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق، بفيروس كورونا.