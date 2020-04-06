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محافظات

شاهد.. حالة اشتباه بـ كورونا في قرية محمد صلاح بالغربية.. ووالد اللاعب يتبرع بـ مستلزمات التعقيم.. شاهد

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:32 م
تطهير وتعقيم الاماكن
تطهير وتعقيم الاماكن
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احمد علي
كشفت مصادر طبية بمركز بسيون بمحافظة الغربية، عن اكتشاف أول حالة اشتباه بفيروس كورونا لشخص من قرية نجريج مسقط رأس اللاعب المصري محمد صلاح، وتم حجزها بالمستشفى.


وأضافت المصادر الطبية، أن الحالة لشخص يعاني من التهاب رئوي مزمن ويتم وضعه علي جهاز تنفس صناعي بصورة دورية، وزادت عليه الأعراض فتم احتجازه وسحب عينة منه لعمل تحاليل فيروس كورونا.


ووجه عدد من الأهالي في القرية الشكر والتحية لوالد اللاعب محمد صلاح على قيامه بالتبرع بعمليات تعقيم القرية من فيروس كورونا على نفقته الخاصة، حيث قامت اللجنة الشعبية لمواجهة كورونا بالقرية التي هو أحد أعضائها بتعقيم جميع المنازل والشوارع ومركز الشباب بالقرية لمنع انتشار فيروس كورونا.

شاهد.. حالة اشتباه بـ كورونا في قرية محمد صلاح بالغربية.. ووالد اللاعب يتبرع بـ مستلزمات التعقيم.. شاهد
شاهد.. حالة اشتباه بـ كورونا في قرية محمد صلاح بالغربية.. ووالد اللاعب يتبرع بـ مستلزمات التعقيم.. شاهد
شاهد.. حالة اشتباه بـ كورونا في قرية محمد صلاح بالغربية.. ووالد اللاعب يتبرع بـ مستلزمات التعقيم.. شاهد
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