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أخبار العالم

شرط واحد للخروج إلى شوارع دبي أثناء فترة التعقيم.. تعرف عليه

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:00 م
طريق المشاة في دبي
طريق المشاة في دبي
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محمود نوفل
أفادت شرطة دبي بأن تصريح الخروج أثناء عمليات التعقيم الوطني التي تمتد على مدار اليوم، لا تقتصر على السيارات فقط، ولكن تشمل المشاة وسائقي الدراجات الهوائية كذلك.

وأضافت شرطة دبي على موقع إصدار تصاريح الإلكتروني خانة للمشاة وكذلك للدراجين، مشيرة إلى أن الهدف من تمديد عمليات التعقيم هو التباعد الاجتماعي ولا يقتصر ذلك على الخروج بالسيارات فقط.

وأعلنت شرطة دبي كذلك عن تحديث موقع التسجيل في نظام تصاريح الحركة في إمارة دبي، وأضافت فيه خانة لتلقي الاسئلة الأكثر شيوعًا في ظل وجود استفسارات عدة لدى أفراد المجتمع عن آليات تطبيق تمديد عمليات التعقيم وما يلازمها من تقييد للحركة على مدار الساعة.

وناشدت شرطة دبي الراغبين في الحصول على التصريح بالتسجيل عبر dxbpermit.gov.ae  وحددت للاستفسار الاتصال على الخط الساخن 800PERMIT (800 737648)
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