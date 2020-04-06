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فن

حسن الرداد يطرح بوستر مسلسله الجديد.. شاهد عيان

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:08 م
حسن الرداد
حسن الرداد
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سعيد فراج
نشر الفنان حسن الرداد، صورة البوستر الدعائي الأول لمسلسله الجديد «شاهد عيان» المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل، للعام الجاري 2020، وعلق قائلًا «مسلسل #شاهد_عيان، #رمضان_٢٠٢٠ إن شاء الله». 

من جهة أخرى نشرت الفنانة بسمة، البرومو الدعائي لمسلسلها الجديد "شاهد عيان" الذي تخوض بطولته بجانب الفنان حسن الرداد، لافتة إلى أنه سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل 2020، بعد تردد الشائعات حول خروجه من السباق الرمضاني. 

يجسد النجم حسن الرداد فى مسلسل "شاهد عيان" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل شخصية ضابط يدخل في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب. 

ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي. 

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