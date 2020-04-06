AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة 96 حالة تعد على محور الطوارئ في القليوبية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:39 م
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان محافط القليوبية
Advertisements
إبراهيم الهوارى

قاد عبد الحميد الهجان محافط القليوبية اليوم حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بحرم محور الطوارئ الجديد بمنطقة الجبل الأصفر بحي الكويتي بالخانكة، حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ومركز شرطة الخانكة.


وتمت إزالة 96 حالة بمساحة 14800م2 ما بين مسلحات خرسانية ومبان بالطوب الأبيض وأسوار وجراجات ومخازن وهناجر كلها بنيت بالمخالفة وبدون ترخيص وعلى الأرض الزراعية.


وشدد المحافظ على ضروة استكمال أعمال الحملة، وإزالة جميع التعديات على جانبي محور ترعة الطوارئ، وتنفيذ القانون بكل حزم ضد المخالفين، وعدم التهاون في حق الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وتغريم المخالفين وفرض أقصى العقوبات التي تصل إلى الغرمات والحبس.


وأوضح المحافظ أن حملات إزالة التعديات تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الأراضى أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أى تعديات عليها للحفاظ على مقدرات الوطن والأجيال القادمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة 63 حالة تعد على أراضي وأملاك الدولة بمساحة 10 آلاف متر بالبحيرة

الموجة 15.. استرداد 2500 متر من أملاك الدولة فى البحيرة

تنفيذ 17 قرار إزالة على المجارى المائية بالبحيرة

حق الشعب: إزالة 25 حالة تعدى على أراضي زراعية وأملاك الدولة بمساحة ٧ آلاف متر .. صور

حق الشعب.. إزالة 62 حالة تعد ضمن الموجة الـ 15 بالبحيرة.. صور

إزالة 13 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

ترشيحاتنا

حكم حرق جثث الموتى خوفا من انتشار فيروس كورونا ؟ الإفتاء تجيب

ظهر بحمالة صدر وطلب الزواج من فنان شهير وفضج جده.. اعترافات صادمة لـ حفيد عمر الشريف

فلكي: 24 أبريل أول أيام شهر رمضان المبارك

جامعة القاهرة تزف بشرى للمواطنين عن علاج فيروس كورونا.. فيديو

تأجيل مؤتمر منظمة العمل الدولية إلى 2021 بسبب كورونا

كارثة في غزة ووزارة الصحة تستغيث بسبب فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوزوكى تطرح سيارتها الجديدة اسبريسو 2020 suzuki s presso بسعر مغري.. صور

المنصور للسيارات وشل تتكفلان بصيانة مجانية للأطباء والممرضين

فوائد غير متوقعة للمشروم .. لماذا كان يقتصر أكله على ملوك الفراعنة