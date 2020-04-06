بمشاركة 6 جهات..تعقيم وتطهير الشوارع والمحلات بالعريش في شمال سيناء

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للوقاية من كورونا .. تعاون مشترك بين الطب الوقائي والمجتمع المدني في سيناء



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كلف اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مساءاليوم الاثنين، بالبدء في اعمال حملة التعقيم مدينة العريش ضد فيروس كورونا المستجد بمشاركة مختلف الجهات التنفيذية مع بداية اولي ساعات الحظر.وقال المحافظ إن أعمال التعقيم ستشمل كافة شوارع العريش الرئيسية انطلاقا من ميدان الساعة، وحتى ميدان السادات، مؤكدا أن شباب مدينة العريش سبق لهم تنفيذ حملات التطهير مع بداية الأسبوع الأول من حظر التجوال، كما تزامن مع ذلك قيام أهالى حى المساعيد بالعريش بتنفيذ مبادرة تطوعية اخرى، قاموا خلالها بجهود ذاتية بأعمال تعقيم وتطهير الحى.ومن جانبه قال العميد أسامة الغندور رئيس مدينة العريش، أنه يشارك فى أعمال التعقيم ٧ جهات رسمية هي: الديوان العام للمحافظة، ومديريات الطب البيطرى والحماية المدنية والصحة والزراعة،ومجلس مدينة العريش ، ومتطوعى الهلال الأحمر ،وقد تم تدبير المعدات ومستلزمات التطهير من المحافظة ، بالتعاون مع مختلف المديريات.