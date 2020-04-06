AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بمشاركة 6 جهات..تعقيم وتطهير الشوارع والمحلات بالعريش في شمال سيناء

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:38 م
حملة تعقيم وتطهير
حملة تعقيم وتطهير الشوارع والمحلات بالعريش
Advertisements
احمد صالح
كلف اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء  مساءاليوم الاثنين، بالبدء في اعمال حملة التعقيم مدينة العريش ضد فيروس كورونا المستجد بمشاركة مختلف الجهات التنفيذية مع بداية اولي ساعات الحظر.

وقال المحافظ إن أعمال التعقيم ستشمل كافة شوارع العريش الرئيسية انطلاقا من ميدان الساعة، وحتى ميدان السادات، مؤكدا أن شباب مدينة العريش سبق لهم تنفيذ حملات التطهير مع بداية الأسبوع الأول من حظر التجوال، كما تزامن مع ذلك قيام أهالى حى المساعيد بالعريش بتنفيذ مبادرة تطوعية اخرى، قاموا خلالها بجهود ذاتية بأعمال تعقيم وتطهير الحى.

ومن جانبه قال العميد أسامة الغندور رئيس مدينة العريش، أنه يشارك فى أعمال التعقيم ٧ جهات رسمية هي: الديوان العام للمحافظة، ومديريات الطب البيطرى والحماية المدنية والصحة والزراعة،ومجلس مدينة العريش ، ومتطوعى الهلال الأحمر ،وقد تم تدبير المعدات ومستلزمات التطهير من المحافظة ، بالتعاون مع مختلف المديريات.

بمشاركة 6 جهات..تعقيم وتطهير الشوارع والمحلات بالعريش في شمال سيناء
بمشاركة 6 جهات..تعقيم وتطهير الشوارع والمحلات بالعريش في شمال سيناء
بمشاركة 6 جهات..تعقيم وتطهير الشوارع والمحلات بالعريش في شمال سيناء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استمرار أعمال التعقيم والتطهير للشوارع في الأقصر .. صور

بمشاركة متطوعين في سن الـ 15.. حملات تعقيم للمنشآت الحكومية بشمال سيناء

استمرار حملات التعقيم والتطهير بأحياء العريش

احمى نفسك احمي بلدك.. مبادرة لتوفير احتياجات الأسر الفقيرة بشمال سيناء

الانتهاء من أعمال تطهير وتعقيم منشآت ومصالح حكومية بالعريش

للوقاية من كورونا.. جامعة سيناء تشارك في حملة التعقيم والتطهير بمدينة العريش

ترشيحاتنا

تستنجد بالشرطة.. تهديدات بالقتل لـ راقصة كورونا نرمين صفر

شاهد .. الكاف يستفز الأهلي بخماسية صن داونز

ظهر عاريا.. صورة فاضحة أخرى لـ حفيد عمر الشريف

إعلامية: مفاجأة ستحدث فى إيطاليا الأيام المقبلة بعد زيارة هالة زايد

شاهد.. رسالة سمير صبري لمتابعيه من داخل الحجر الصحي

أخبار الفن: وفاة فنانة شهيرة .. اعترافات صادمة لـ حفيد عمر الشريف .. فنانة تكشف علاقتها بمعمر القذافي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوزوكى تطرح سيارتها الجديدة اسبريسو 2020 suzuki s presso بسعر مغري.. صور

المنصور للسيارات وشل تتكفلان بصيانة مجانية للأطباء والممرضين

فوائد غير متوقعة للمشروم .. لماذا كان يقتصر أكله على ملوك الفراعنة