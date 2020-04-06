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رياضة

نجم دفاع بيراميدز: أزارو أصعب مهاجم واجهته.. والأهلي والزمالك في كفة واحدة ..فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:23 م
أحمد أيمن منصور
أحمد أيمن منصور
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محمد رشاد
كشف أحمد أيمن منصور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن أصعب مهاجم واجهه في مسيرته، مشيرًا إلى أن ناديه سيحدد مستقبله سواء بالرحيل أو البقاء.


وقال أحمد أيمن منصور، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" ردًا على وجهته التي يفضلها ما بين فريقي الأهلي والزمالك، "لا أفضل أحدا، ونادي بيراميدز هو الذي سيحدد مستقبلي، مازلتُ أمتلك عامين في عقدي مع النادي".


وبسؤاله عن أصعب المهاجمين الذي لعب أمامهم في الدوري، قال مدافع بيراميدز "وليد أزارو أصعب مهاجم لعبت أمامه، وكنت أقول لأخي عند عودتي من مباريات الأهلي .. مش قادر أقف من كتر ما تعبت-".


وأضاف "هناك العديد من المهاجمين أيضًا منهم جون أنطوي وعمرو مرعي قبل انضمامهما لبيراميدز، وبالطبع مصطفى محمد مهاجم الزمالك، وصلاح محسن، وحسام حسن".

وعن مثله الأعلى في مركز الدفاع، قال أحمد أيمن منصور "هناك وائل القباني، وعماد النحاس على المستوى المحلي، وعلى المستوى العالمي مالديني، وأحب سيرجيو راموس".


وأتم مدافع بيراميدز، تصريحاته، "نسعى لحصد المركز الثاني للتأهل إلى دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل، وبالطبع هدفنا تحقيق لقبي الكونفدرالية وكأس مصر".

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