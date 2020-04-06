إجراء الكشف الحراري على العاملين بـ 128 منشأة صناعية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بصحة وسلامة العاملين بالمنشآت الصناعية، وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، مشددا على أصحاب المنشآت الصناعية بتوفير كافة المستلزمات الضرورية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتباع تعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.





وأصدر محافظ الشرقية تعليماته للمستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة بمتابعة الإجراءات التي اتخذتها المنشآت الصناعية بمراكز ومدن المحافظة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره مع إلزام أصحاب المنشآت الصناعية بإجراء الكشف الحراري على جميع العاملين بها وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة للوقاية من الفيروس.





فيما أكد وكيل وزارة القوى العاملة، أنه تم إجراء الكشف الحراري على العاملين بعدد 128 منشأة صناعية بمدن ( العاشر من رمضان - فاقوس - بلبيس - الصالحيه) بالإضافة إلى قيام إدارات الصحة والسلامة المهنية بها باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بجانب رش وتعقيم المكاتب والأقسام والالات وخطوط الانتاج وو توزيع مهمات الوقايه من العدوي بالفيروس علي جميع العاملين بها.