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محافظات

تماثل حالتين للشفاء.. ارتفاع المتعافين من فيروس كورونا بمستشفى العجمي لـ39 حالة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:05 م
أطباء من مستشفى العزل
أطباء من مستشفى العزل بالإسكندرية
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أحمد عبد العزيز

أعلنت مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية، والتي تستخدم كمستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا-ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس، إلى 39 حالة، بعد تماثل حالتين جديدتين للشفاء.


وتم السماح بخروج الحالتين بعد التأكد من نتائج تحاليلها أكثر من مرة، والتي جاءت سلبية للفيروس، حيث جرى نقلهما بسيارات مجهزة إلى أماكن إقامتهم بالمحافظات المختلفة.​


وقالت الدكتورة مرفت السيد، مدير المستشفى، أن أعضاء الفريق الطبي بالمستشفى يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفاني من أجل تقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه، ويشعرون بسعادة بالغة عندما تتحول نتائح التحاليل لمريض من إيجابية إلى سلبية.


الجدير بالذكر أن وزارة الصحة قد خصصت مستشفى العجمي بالإسكندرية لتكون مستشفى العزل لاستقبال مصابي فيرس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث تضم مختلف التخصصات الطبية من أمراض صدرية ومعدية وتحاليل وتخدير وعناية مركزة، وجراحة وغيرها.
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