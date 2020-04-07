أخبار الزمالك.. كارتيرون يفاجئ اللاعبين.. شوبير يرد على مرتضى منصور













كشف حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد مؤخرا بأن طلبه الحصول على 12 مليون جنيه في الموسم الواحد لتجديد عقده مع النادي.













بطولتان في أسبوع واحد كانتا كفيلتين بزرع عشق جمهور نادي الزمالك للفرنسي " باتريس كارتيرون" ، بعدما حقق بطولة السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي بعد إدارته للمباراة بشكل رائع، كما حقق بطولة السوبر المصري على حساب النادي الأهلي (الغريم التقليدي) للفريق، وهو شخص لم يكن بغريب على الكرة المصرية والإفريقية بشكل عام حيث تولى تدريب نادي مازيمبي الكونغولي وحصل معهم على بطولة دوري أبطال أفريقيا كما تولى تدريب النادي الأهلي ونادي وادي دجلة في مصر لكنه لم يكلل بالنجاح.

























طالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعبي الفريق بإرسال فيديوهات له أثناء خوضهم التدريبات اليومية في منازلهم .





















زف حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، نبأ سارا بشأن استكمال الموسم الحالي من الدوري الممتاز، والذي تم تعليقه، بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا المستجد.

















أكد الإعلامي أحمد شوبير ، تمسكه بتصريحاته التي تفيد بعدم تجديد محمود علاء مدافع الزمالك، لعقده مع القلعة البيضاء، حتى الآن.

























حسم الإعلامى أحمد شوبير الجدل المثار حول انتقال حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.