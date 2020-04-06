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هنعرف وهنطبق القانون .. وزيرالتعليم يحذر من الغش فى امتحانات أولى وثانية ثانوى

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:04 م
طارق شوقي
طارق شوقي
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حمزة شعيب
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تفاصيل جديدة  فى حل امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي بواسطة المنظومة الجديدة  في الامتحانات عبر الإنترنت، موضحا:"الامتحان من غير درجات والغش لن يفيد الطلاب".

وتابع شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،:"هذه امتحانات تجريبية الغرض منها الاستفادة وفى حالة استمرار الغش ستكون حالة مرضية لدى الطلاب، لافتا إلى أن قانون الغش له عقوبات وسيتم تطبيقها على من يثبت تورطه".

ولفت إلى أن الامتحان تجريبي ولا يوجد فيه نجاح ورسوب، والهدف منه تعليم الطلاب وتهيئتهم على التعلم عبر الإنترنت والتعامل مع النظم الحديثة.


وأوضح الوزير أن دخول ما يقرب من 600 ألف طالب إلى الامتحانات يعد رقما قياسيا. 

وأشار الوزير أن الطالب يستطيع أن يفتح الامتحان في أي وقت من توقيت الامتحان، ولا يوجد مشكلة في حال انقطاع الانترنت اثناء الامتحان لان الاجابات يتم تخزينها فورا.
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