أكثر من 3000 وفاة بـ كورونا يوميا.. أسبوع الموت الأسود ينتظر أمريكا

حذر المسؤولون الأمريكيون اليوم الإثنين، من أسبوع ذروة الموت في جائحة فيروس كورونا، حيث تقلصت الفجوة في أعداد الوفيات بين الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا، الدول الأكثر تسجيلا للوفيات بفيروس كورونا.





وقال الأدميرال بريت جيروير، وهو طبيب وعضو في فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا في البيت الأبيض لقناة "إيه بي سي" الأمريكية، إن الأسبوع المقبل سيكون "ذروة الاستشفاء، وذروة العناية المركزة، ولسوء الحظ ذروة الموت".





وجه جويرير إنذارًا خاصًا لولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت وديترويت.





وأكد أهمية الرسائل التي وجهها كبير الجراحين الأمريكيين جيروم آدامز الذي حذر يوم الأحد من أن "هذه ستكون لحظة مثل بيرل هاربور،و لحظة 11 سبتمبر.





وسجلت الولايات المتحدة 359.203 إصابة بفيروس كورونا، وتجاوز عدد الوفيات حاجز الـ10 آلاف شخص، بواقع 10.662. محتفظة بتصدرها أعداد المصابين بفارق كبير يقرب من ضعف عدد الحالات في إسبانيا وإيطاليا.





ويتوفي في الولايات المتحدة يوميا ما يقرب من ضعف عدد الأشخاص الذين يموتون في إيطاليا وإسبانيا يوميا.





وبحسب تقرير "رويترز"، تشهد المستشفيات في الولايات المتحدة نقصا حادا في الأسرة وأجهزة التنفس ومعدات الحماية، حيث يموت المرضى المعزولون عن عائلاتهم وحدهم وفي الوقت نفسه، يخضع أكثر من 90% من الأمريكيين لإجراءات البقاء في المنازل الصادرة عن حكام الولايات.





وفي المراجعة الأولى التي أجرتها الحكومة الأمريكية لقدرة المستشفيات على التعامل مع تفشي الفيروس التاجي، أكد المحققون يوم الاثنين أن المرافق في جميع أنحاء البلاد واجهت 'تحديات كبيرة' ، بما في ذلك نقص المعدات والموظفين.





وقالت المفتشية العامة بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية في تقرير بناء على 323 مستشفى تم مسحها من 23-27 مارس إنه فيما يتعلق باختبار وعلاج مرضى كورونا، فإن المستشفيات ليست لديها القدرة الكافية للتعامل مع الطفرة المحتملة، الأمر الذي يؤثر سلبا على الأطباء والممرضات.





وقال المفتشون، إن "المستشفيات أفادت بأن النقص الواسع النطاق في معدات الوقاية الشخصية يعرض الموظفين والمرضى للخطر". 'بالإضافة إلى ذلك، أفادت المستشفيات بالانتظار المتكرر لمدة سبعة أيام أو أكثر لنتائج الاختبار" ، مما يتطلب منها إبقاء المرضى لفترة أطول واستخدام المزيد من الإمدادات الحرجة.





وأشارت الوكالة إلى وجود بصيص من الأمل على الرغم من التحذيرات القاتمة، حيث قدم نموذج واحد على الأقل الأمل في ان معدل الوفيات كان يتباطأ.





نموذج جامعة واشنطن، أحد النماذج التي استشهد بها بعض المسؤولين في الولايات المتحدة وبعض الدول، يتنبأ بأن وفيات الولايات المتحدة ستبلغ 81.766 بحلول 4 أغسطس، بانخفاض حوالي 12.000 من التوقعات خلال عطلة نهاية الأسبوع.





النموذج ، الذي يتم تحديثه بشكل متكرر ببيانات جديدة، يتوقع الحاجة القصوى لأسرة المستشفيات في 15 أبريل، والعدد الأكبر للوفيات اليومية عند 3130 يوم 16 أبريل.





ووسط كل هذا، تأرجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين توجيه التحذيرات الرهيبة والتعبير عن التفاؤل الذي يتعارض مع آراء خبرائه الطبيين، في حين توقفت بعد وسائل الإعلام عن بث مؤتمره الصحفي اليومي بسبب ما يحتويه من أخطاء في المعلومات التي يقولها ترامب، وأحيانا افتقاره إلى معلومات محدثة.





ووجه ترامب حكام الولايات إلى تأجيل قرارات البقاء في المنزل، وبالفعل لم تأمر ثماني ولايات ، جميعهم مع حكام من الحزب الجمهوري، المقيمين بالبقاء في منازلهم: أركنساس ، أيوا ، نبراسكا ، داكوتا الشمالية ، ساوث كارولينا ، داكوتا الجنوبية ، يوتا ووايومنج.





و أمرت جورجيا سكانها بالبقاء في منازلهم، وسجلت 6600 إصابة و200 حالة وفاة، لكنها بعد ذلك سمحت بإعادة فتح بعض الشواطئ.





وقال آدامز إن الحكام الذين لم يصدروا أوامر بالبقاء في المنزل لمدة شهر يجب أن ينظروا على الأقل في أمر الأسبوع المقبل.





وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن 22.530 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 359.203 فيما سجلت 1046 وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 10.662.



