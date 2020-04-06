أول تعليق من ماكرون على دخول رئيس وزراء بريطانيا العناية المركزة

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دعمه لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد دخوله إلى العناية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا.





وقال ماكرون عبر "تويتر"كل دعمي لبوريس جونسون وعائلته والشعب البريطاني في هذا الوقت العصيب. أتمنى له أن يتغلب على هذه المحنة بسرعة".





أفادت وكالة رويترز بأن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون وضع على جهاز التنفس الاصطناعي لكنه لم يغب عن الوعي.





وجاء ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المصاب بفيروس كورونا أنه نقل إلى العناية المركزة في المستشفى بعد تدهور حالته.





وعلى الفور هبط الجنيه الاسترليني أمام الدولار بعد الإعلان عن تدهور حالة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ونقله للعناية المركزة.









ونقل جونسون إلى المستشفى أمس الأحد، بعد استمرار أعراض فيروس كورونا في الظهور لديه لمدة 10 أيام متواصلة.





وساءت حالة جونسون خلال فترة بعد الظهيرة، ونقل إلى العناية المركز بنصيحة من فريقه الطبي.





وكان جونسون قد طلب من وزير الخارجية دومينيك راب أن ينوب عنه عند الضرورة.





وكان راب أعلن قبل قليل أن جونسون سيواصل مهام عمله من المستشفى وأن حالته الصحي مستقرة.





إلى ذلك، أثارت وكالة روسية رسمية الجدل بشأن الحالة الصحية لرئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، ما استدعى مكتب جونسون في داونينج ستريت للرد على التقرير الروسي.





حيث جاء في تقرير لوكالة "ريا نوفوستي" الرسمية أن جونسون المصاب بفيروس كورونا سيوضع على جهاز تنفس بسبب سوء حالته الصحية، وذلك نقلا عن مصدر مقرب من قيادة الهيئة الوطنية للخدمات الصحية "NHS".





ورد في وقت سابق من اليوم المتحدث باسم جونسون، بأن وقال المتحدث باسم جونسون إن هذه "معلومات مضللة، لقد شهدت وحداتنا الحكومية المتخصصة ارتفاعا في أعداد الروايات الكاذبة والمضللة منذ بدء تفشي وباء فيروس كورونا".



