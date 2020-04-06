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رياضة

الفيفا يحسم مصير الموسم الجارى خلال ٢٤ ساعة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:36 م
إنفانتينو رئيس الاتحاد
إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم
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رشا حسين
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن موعد حسم مصير منافسات الموسم الكروى الجاري، مع تفشي فيروس كورونا.

وتوقفت الدوريات الكبرى ومنافسات كرة القدم في الوقت الجاري، مع بقاء اللاعبين في منازلهم لقضاء فترة الحجر الصحي، للحد من انتشار فيروس كورونا الذي ضرب العديد من بلاد العالم مع زيادة أعداد المتضررين.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس، أن مجموعة “فيفا” المكلفة بالتعامل مع الأزمة، ستعلن عن توصياتها للأندية في غضون الـ 24 أو 48 ساعة المقبلة.

وتضم هذه المجموعة، إدارة الفيفا وكبار المسؤولين التنفيذين من جميع الاتحادات، وبزلوا قصارى جهدهم لعودة الحياة الكروية من جديد عندما يكون الوضع آمنًا تمامًا.

كما تفكر المجموعة في مقترحات لتغيير التقويم، بتعديل مواعيد فترات الانتقالات وتمديد عقود اللاعبين الذين تنتهي تعاقداتهم في الصيف المقبل.

وتتشاور مجموعة العمل مع الخبراء القانونيين، للتأكد من أن التوصيات التى سيقدمونها قانونية وتحافظ على سلامة جميع اللاعبين وكل من يعمل في مجال كرة القدم.

تأتي هذه الأخبار بعد إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الأسبوع الماضي عن التزامه بإنهاء الموسم، على الرغم من التقارير السابقة التي تفيد بأن رئيس الاتحاد الأوروبي، ألكسندر سيفيرين، حدد يوم 3 أغسطس لإنهاء جميع المباريات.
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