حريق ضخم يلتهم آلاف السيارات فى موقف بمطار فلوريدا.. فيديو وصور

اندلع حريق في ساحة لسيارات الليموزين في مطار جنوب غرب فلوريدا الدولي، مما أدى إلى إتلاف ما لا يقل عن 3500 سيارة في حين انتشرت الأدخنة لتغطي مساحة كبيرة جدًا.





لحسن الحظ لم يصب أحد في الحريق، وتم احتواء الحريق وإخماده بالكامل، مع التأكد من إخماد اللهب ومنع المزيد من الأضرار في المناطق المحيطة، كما قد تم نقل باقي السيارات المؤجرة التي يبلغ عددها 3800 سيارة والمملوكة لشركات مختلفة إلى منطقة أكثر أمانًا بدون أية أضرار.

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الطبيعة العشبية والعوادم الساخنة ربما تكون السبب في الكارثة اندلع حريق في ساحة لسيارات الليموزين في مطار جنوب غرب فلوريدا الدولي يوم الجمعة.





في حين أن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق، إلا أن هناك الكثير من التعليقات الواردة تشير إلى أن ساحة الانتظار ذات الطبيعة العشبية تستقبل السيارات بعد الرحلات المختلفة، وبطبيعة الحال تكون عوادم هذه السيارات ساخنة وقريبة من الأرض، وربما يكون ذلك هو السبب في الحادث المروع.