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رياضة

فايلر يبلغ الخطيب باحتياجات الأهلي في الموسم الجديد.. ولم يتطرقا لملف التجديد .. فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:54 م
فايلر المدير الفني
فايلر المدير الفني للنادي الأهلي
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حسام الحارتي
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلى والمفوض بإدارة شؤون الكرة بالقلعة الحمراء، عقد جلسة هامة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق للحديث عن التخطيط للموسم الجديد. 


وأكد في برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "المدرب السويسري ابلغ احتياجاته الفنية للكابتن الخطيب، وأشار الى أنه يحتاج ظهيرا أيمن وجناحا يجيد اللعب في الجهة اليمنى".


وأتم: "الخطيب وفايلر لم يتطرقا خلال الجلسة للحديث عن ملف التجديد".


الجدير بالذكر أن ثلاثي النادي الأهلي " أحمد فتحي وحسام عاشور، وشريف إكرامي"، أصبحوا خارج حسابات رينيه فايلر خلال الموسم المقبل .

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