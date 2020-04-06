نتنياهو يصلي من أجل شفاء جونسون

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، عن تمنيه بالشفاء لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي تم نقله إلى العناية المركزة ووضعه تحت أجهزة التنفس الصناعي،على خلفية إصابته بفيروس كورونا.









وكتب نتنياهو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنه وكافة الإسرائيليين يصلون من أجل الشفاء الكامل والسريع للصديق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.









وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قال تعليقا على دخول جونسون لغرفة الرعاية المركزة: "نصلي من أجل شفاء رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، سريعا".









ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية نبأ دخول جونسون العناية المركزة بالقول: "صديق إسرائيل العزيز دخل إلى العناية المركزة".









وكان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون تم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي، لكنه لم يغب عن الوعي.









جاء ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المصاب بفيروس كورونا أنه نقل إلى العناية المركزة في المستشفى بعد تدهور حالته.









وعلى الفور هبط الجنيه الاسترليني أمام الدولار بعد الإعلان عن تدهور حالة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ونقله للعناية المركزة.









ونقل جونسون إلى المستشفى أمس الأحد، بعد استمرار أعراض فيروس كورونا في الظهور لديه لمدة 10 أيام متواصلة.



