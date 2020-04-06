زكي عبد الفتاح يفتح النار على عصام الحضري.. ويؤكد: الشناوي أهمل فى نفسه.. فيديو

أكد زكي عبد الفتاح، المدرب السابق لحراس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم ، أن عصام الحضري، حارس المنتخب السابق تصرفاته غير احترافية.





وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة أون تايم سبورتس:" الحضري اعتزل بين شوطي مباراة تشيلي الودية، وترك المعركة وذهب ليعتزل".





وأضاف مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق:" الحضري لاعب يفضل نفسه على أي شيء آخر وما كان يقوم به مع المنتخب أمر غير أخلاقي".





وأوضح أن أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز موهبة كبيرة وأهمل في حق نفسه، مشيرا إلى أنه كان بإمكانه اللعب مع ريال مدريد أو برشلونة.



