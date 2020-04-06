AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

زكي عبد الفتاح يفتح النار على عصام الحضري.. ويؤكد: الشناوي أهمل فى نفسه.. فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:59 م
زكي عبد الفتاح
زكي عبد الفتاح
Advertisements
محمد رشاد
أكد زكي عبد الفتاح، المدرب السابق لحراس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم ، أن عصام الحضري، حارس المنتخب السابق تصرفاته غير احترافية.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة أون تايم سبورتس:" الحضري اعتزل بين شوطي مباراة تشيلي الودية، وترك المعركة وذهب ليعتزل".

وأضاف مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق:" الحضري لاعب يفضل نفسه على أي شيء آخر وما كان يقوم به مع المنتخب أمر غير أخلاقي".

وأوضح أن أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز موهبة كبيرة وأهمل في حق نفسه، مشيرا إلى أنه كان بإمكانه اللعب مع ريال مدريد أو برشلونة.

وأتم تصريحاته:" الشناوي كان الأفضل في وقت ما ولو ظل على نفس مستواه وركز لتواجد في أوروبا، لكنه حطم نفسه، وحاليا لا يوجد الحارس رقم 1 في مصر فالجميع الفارق بينهم أمور بسيطة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحضري: ابتعدت عن إكرامي والشناوي بسبب السحر

ندمان على الهروب من الأهلي.. 10 تصريحات صادمة لـ عصام الحضري

شو إعلامي.. تراشق لفظي بين عصام الحضري ومدرب حراس منتخب مصر

10 تصريحات مثيرة لـ عصام الحضري حول مسيرته الكروية.. تعرف عليها

رد ناري من مدرب حراس مرمى منتخب مصر على اتهامات الحضري

رغم هجوم الحضري العنيف عليه.. محمد الشناوي يكتسح السد العالي.. هكذا

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. عودة الحياة إلى طبيعتها في السعودية يونيو المقبل.. تفاصيل

رد ناري من الأهلي على هجوم مجدي عبد الغني وإبراهيم سعيد بسبب وليد سليمان

وفاة رجل الأعمال منصور الجمال

من جديد.. محمد رمضان يستفز الجماهير ويستعرض إحدى سياراته.. شاهد

خبير اقتصادي يكشف سر تقديم مصر مساعدات لإيطاليا لمواجهة كورونا

الفيفا يحسم مصير الموسم الجارى خلال ٢٤ ساعة

AdvertisementS

الفيفا يحسم مصير الموسم الجارى خلال ٢٤ ساعة

تطور مفاجئ .. اتحاد الكرة يستعد لاستئناف الدوري المصري فى هذه المواعيد.. تفاصيل

رد ناري من الأهلي على هجوم مجدي عبد الغني وإبراهيم سعيد بسبب وليد سليمان

ليفربول يرضخ أمام غضب جمهوره ويتراجع عن هذا القرار

أول رد من حسام عاشور بعد أزمة التجديد مع النادي الأهلي

بشري سارة | قرار عاجل من الكاف بشأن كأس أمم افريقيا 2021 بالكاميرون

حازم إمام يزف نبأ سارا بشأن استكمال الدوري المصري

أخبار النادي الأهلي | الكاف يستفز الأحمر.. مجلس الإدارة يهاجم مجدي عبدالغني وإبراهيم سعيد

كارتيرون لــ صدى البلد: التجديد للزمالك محسوم.. وفايلر مدرب عظيم.. أحترم قرار الفيفا بشأن بطل الدوري.. والأهلي لم يظلمني

شوبير يكشف موقف فايلر من التجديد لـ الأهلي بعد جلسة الخطيب

نجم دفاع بيراميدز: أزارو أصعب مهاجم واجهته.. والأهلي والزمالك في كفة واحدة ..فيديو

بالصحة فطوركم جميعا.. بنزيما يصوم الأيام البيض في شعبان.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف وملفت.. سيرين عبد النور تثير الجدل بفستان أحمر

بمكياج جذاب.. داليا مصطفى تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

حريق ضخم يلتهم آلاف السيارات فى موقف بمطار فلوريدا.. فيديو وصور