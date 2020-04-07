أخبار الفن.. ممثل عجوز يغتصب طفلة.. فيديو فاضح لـ حفيد عمر الشريف مع ممثل إسرائيلي.. ليلى علوي تعلق على وفاة طليقها

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





كشف موقع Daily Beast، عن تفاصيل واقعة اغتصاب قام بها الممثل الأمريكي تيموثي هوتون - 59 سنة، كانت ضحيتها عارضة أزياء سابقة تُدعى سارة جونستون.

