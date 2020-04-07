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فن

أخبار الفن.. ممثل عجوز يغتصب طفلة.. فيديو فاضح لـ حفيد عمر الشريف مع ممثل إسرائيلي.. ليلى علوي تعلق على وفاة طليقها

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:30 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

كشف موقع Daily Beast، عن تفاصيل واقعة اغتصاب قام بها الممثل الأمريكي تيموثي هوتون - 59 سنة، كانت ضحيتها عارضة أزياء سابقة تُدعى سارة جونستون. 

أثار عمر جونيور «حفيد الفنان عمر الشريف»، حالة كبيرة من الجدل مؤخرًا، بسبب ظهوره في صورة مرتديًا حمالة صدر، ونشرها عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ما جعله يتصدر مؤشرات البحث على موقع جوجل في الساعات الماضية.

أثار عمر جونيور «حفيد الفنان عمر الشريف»، حالة كبيرة من الجدل مؤخرًا، بسبب ظهوره في صورة مرتديًا حمالة صدر، ونشرها عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ما جعله يتصدر مؤشرات البحث على موقع جوجل في الساعات الماضية.

نشرت الفنانة ليلى علوى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تنعى فيه زوجها السابق رجل الأعمال منصور الجمال الذي وافته المنية منذ قليل. 

نشر المنتج تامر مرسي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، برومو مسلسل «البرنس» للفنان محمد رمضان، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل. 

أعلنت الفنانة الأمريكية سيلينا جوميز، عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، عن تبرعها بدولار واحد لصندوق الإغاثة ضد فيروس كورونا المستجد -  كوفيد 19، على أي طلب شراء من متجرها الخاص. 

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