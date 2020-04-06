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فن

وفاة منصور الجمال.. ماذا قالت ليلى علوي عن زوجها السابق بعد رحيله؟

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:42 م
ليلي علوي ومنصور
ليلي علوي ومنصور الجمال
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة ليلى علوى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تنعى فيه زوجها السابق رجل الأعمال منصور الجمال الذي وافته المنية منذ قليل. 

وقالت ليلى علوى، "إنا لله وإنا إليه راجعون، أدعو بالرحمة والمغفرة لرجل الأعمال د. منصور الجمال الذي وافته المنية، ربنا ينير قبره ويدخله فسيح جناته.. ويمنح أهله وأصدقائه الصبر والسلوان". 

وكان منصور الجمال تعرض إلى أزمة صحية شديدة منذ أيام قليلة ونقل على أثرها المستشفى قبل أن يفارق الحياة اليوم.

كان زوج الفنانة ليلى علوي السابق قد أصيب بالفيروس القاتل ، وقد تزوج منصور الجمال من ليلى علوي عام 2007 وانفصلا بهدوء عام 2015.

تخرج رجل الأعمال منصور الجمال في كلية الحقوق، وعمل فى بداية حياته دبلوماسيًا، فى جامعة الدول العربية، إلى أن وصل إلى منصب رئيس بعثة، وتحول إلى عالم البيزنس، حيث يمتلك العديد من المشروعات فى مصر والعديد من دول العالم.

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