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رياضة

كواليس تنشر لأول مرة بشأن مفاوضات منتخب مصر مع إيهاب جلال ..فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:15 ص
ايهاب جلال
ايهاب جلال
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حسن العمدة
كشف حمد إبراهيم، مدرب مصر للمقاصة، كواليس مفاوضات منتخب مصر مع إيهاب جلال. 

وقال حمد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "المنتخب كان سيضمني مع إيهاب جلال ومصطفى كمال وعماد متعب، وتم الاتفاق على كل التفاصيل".

وأكمل : "تلقينا الدعم من جمال محمد علي و محمد فضل والجميع كان على قناعة بنا ولكن في النهاية حدث شيء لم نفهمه وتم اختيار حسام البدري".

وأتم: "لم أعلم شيئا.. وربما ما حدث كان في الكواليس، الخلاف حول الجهاز المعاون، كان لعصام الحضري، على حساب مصطفى كمال، لكن تم الاتفاق على جميع من كانوا مع إيهاب جلال".

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