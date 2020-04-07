كواليس تنشر لأول مرة بشأن مفاوضات منتخب مصر مع إيهاب جلال ..فيديو

كشف حمد إبراهيم، مدرب مصر للمقاصة، كواليس مفاوضات منتخب مصر مع إيهاب جلال.





وقال حمد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "المنتخب كان سيضمني مع إيهاب جلال ومصطفى كمال وعماد متعب، وتم الاتفاق على كل التفاصيل".





وأكمل : "تلقينا الدعم من جمال محمد علي و محمد فضل والجميع كان على قناعة بنا ولكن في النهاية حدث شيء لم نفهمه وتم اختيار حسام البدري".





وأتم: "لم أعلم شيئا.. وربما ما حدث كان في الكواليس، الخلاف حول الجهاز المعاون، كان لعصام الحضري ، على حساب مصطفى كمال ، لكن تم الاتفاق على جميع من كانوا مع إيهاب جلال".



