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رياضة

حارس الأهلي السابق: كريم شحاتة أجبرني على التصريح بأني زملكاوي..فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:13 ص
حراس النادي الاهلي
حراس النادي الاهلي
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حسن العمدة
"أنا أهلاوي مش زملكاوي" بهذه الكلمات بدأ مسعد عوض حارس مرمى النادي الأهلي السابق كلماته.

وقال عوض خلال حواره مع هاني حتحوت عبر برنامج الماتش على صدى البلد:  أنا أهلاوي وأشجع الإسماعيلي وكان حلم حياتي الانضمام للأحمر، وعندما صرحت بأنني زملكاوي كان بعد ضغط كبير من كريم شحاتة مقدم البرنامج حتى أردد ذلك.

وعن رحيله عن الإسماعيلي قال:  لم يلتزموا باتفاقهم معي لتجديد عقدي رغم أنني انتظرت 3 ساعات في النادي، ورفضت قرار النادي ببيعي لأكبر عرض، وأبلغته أنني سوف أرحل برغبتي.

وعن انضمامه لأسوان قال: اخترت الانضمام لأسوان من أجل المشاركة في المباريات، عانينا في بداية الدوري من قلة الخبرات.
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