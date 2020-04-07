حارس الأهلي السابق: كريم شحاتة أجبرني على التصريح بأني زملكاوي..فيديو

"أنا أهلاوي مش زملكاوي" بهذه الكلمات بدأ مسعد عوض حارس مرمى النادي الأهلي السابق كلماته.





وقال عوض خلال حواره مع هاني حتحوت عبر برنامج الماتش على صدى البلد: أنا أهلاوي وأشجع الإسماعيلي وكان حلم حياتي الانضمام للأحمر، وعندما صرحت بأنني زملكاوي كان بعد ضغط كبير من كريم شحاتة مقدم البرنامج حتى أردد ذلك.





وعن رحيله عن الإسماعيلي قال: لم يلتزموا باتفاقهم معي لتجديد عقدي رغم أنني انتظرت 3 ساعات في النادي، ورفضت قرار النادي ببيعي لأكبر عرض، وأبلغته أنني سوف أرحل برغبتي.



