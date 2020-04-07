باسم مرسي: أنا أكتر لاعب مظلوم في مصر.. وندمت على احترافي.. فيديو

أكد باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق، والإنتاج الحربي الحالي، أن رحيله عن القلعة البيضاء واحترافه في اليونان، لم يكن قرارًا صحيحًا.





وقال مرسي في تصريحات تلفزيونية بفضائية" أون تايم سبورت": "مرتضى منصور كان يرفض رحيلي في المرتين، سواء لليونان أو سموحة".





وأضاف: "الكثير من المدربين الذين توافدوا على الزمالك وآخرهم نيبوشا، كانوا يقولون لي إنهم دائمًا كانوا يسمعون عني أحاديثا سيئة، ولكن جميعهم أشادوا بي".





وأردف: "مواجهة الأهلي كانت مختلفة بالنسبة لي وكنت أحبها، وأقول للاعبين حينها إننا سنخوض حربًا، فأنا دائمًا أفضل مواجهة الأهلي، حتى وأنا مع الإنتاج الحربي".



