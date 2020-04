السفير السعودي بمصر ينعى منصور الجمال عبر إنستجرام

View this post on Instagram

‏خبر محزن فقدان الأخ والصديق منصور الجمال، رجل الاعمال الذي يتسم بنكهة دبلوماسية رفيعة، رقيق العبارة .. لطيف المعشر .. لاتفارق الابتسامة محياه حتى في احلك الظروف. ‏اسأل المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته، وعظيم مغفرته، وان يلهم اسرته وذويه الصبر والسلوان #السعودية #مصر #أسامة_نقلي