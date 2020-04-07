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أخبار البلد

السفير السعودي بمصر ينعى منصور الجمال عبر إنستجرام

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:43 ص
صدى البلد
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اسماء الحسيني
نشر السفير السعودى بمصر "أسامة النقلي" صورا- عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، تجمعه برجل الأعمال منصور الجمال، الذي توفي نتيجة لإصابته بفيروس كورونا.  

وكتب السفير السعودي :" خبر محزن فقدان الاخ والصديق منصور الجمال ،رجل الأعمال الذى يتسم بنكهة دبلوماسية رفيعة، رقيق العبارة ..لطيف المعشر ..لا تفارق الابتسامة محياه حتى في أحلك الظروف ، أسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته،وعظيم مغفرته،وأن يلهم أسرته وزويه الصبر والسلوان "

كما تلقى الكثير من العزاءات والدعاء للمتوفي من متابعيه .

يذكر أن سبب وفاة رجل الأعمال منصور الجمال، هو إصابته بـ فيروس كورونا عقب تدهور حالته الصحية بعد  وصوله من العاصمة البريطانية لندن.
   
وأصيب رجل الأعمال منصور الجمال بـ التهاب رئوي حاد إثر إصابته بـ فيروس كورونا مما تسبب فى تدهور حالته الصحية ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء تواجده في مستشفى 15 مايو ‪.

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