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رياضة

عبد الرحمن مجدي: محمد صلاح إضافة للمنتخب الأولمبي في الأولمبياد

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:22 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
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حسام الحارتي
قال عبدالرحمن مجدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إنه يتمنى انضمام محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، للمنتخب الأوليمبي في طوكيو، وسيكون إضافة قوية.

وأكد عبدالرحمن مجدي في تصريحات برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "محمد صلاح إضافة للمنتخب الأوليمبي في الاولمبياد .. وشوقي غريب لن يظلم الذين شاركو في التتويج باللقب الإفريقي".

وأوضح: "حسام البدري مدرب كبير وأرقامه وانجازاته مع الأهلي أكبر دليل.. والتجارب السابقة أثبتت أن المدرب الوطني الأفضل لمنتخب مصر، وأتمنى له التوفيق".

وأضاف: "محمد صلاح مثلي الأعلى، وباهر المحمدي وعمار حمدي الأقرب لي".

وكشف عن أن "طاهر محمد طاهر صاحب فكرة إرتداء قناع (لا كاسا) قبل نهائي إفريقيا، ومصطفى محمد أفضل مهاجم مصري، وباهر المحمدي أفضل مدافع، وتريزيجيه أفضل محترف بعد صلاح".
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