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حوادث

تعرف على سر نفوق حمام الممشى السياحى بالغردقة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:47 ص
صدى البلد
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كشف الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، عن سر واقعة نفوق عدد من الحمام بالممشى السياحى بمدينة الغردقة، بعد تحرير محضر بالواقعة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

وأوضح "سلمي"، أن الجهات المعنية تلقت بلاغًا بالعثور على عدد من الحمام النافق بالممشى السياحى بالغردقة، وعلى الفور انتقل الطب البيطري إلى مكان الواقعة، بالاشتراك مع قسم شرطة أول الغردقة وشرطة البيئة، وتم رصد نزول الحمام ليشرب من نافورة بها مياه راكدة منذ فترة، ثم يعود نافقًا، وتم أخذ عينة من المياه لإجراء التحاليل اللازمة.

وتبين أن سبب النفوق هو شرب مياه سامة، لافتًا إلى أن أعداد الحمام النافق التي تم رصدها تراوحت ما بين 30 و35 زوج حمام.

وأشار إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة، بالتنسيق مع قسم شرطة أول الغردقة وشرطة البيئة، وتم إخطار النيابة، وذلك يوم السبت قبل الماضي.
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