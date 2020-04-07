هناكل إيه النهاردة.. حمام كداب ومحشي كرنب.. كب كيك بالبطاطا

هناكل ايه النهاردة ؟.. سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة على الإطلاق.









ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعدكم في إعداد سفرة شهية رائعة.













طريقة عمل حمام كداب لـ نجلاء الشرشابي





مقادير حمام كداب





أوراك دجاج فيليه

أرز

بصل

حبهان

ورق لورا

بهارات

صلصة طماطم

طماطم

سمنة أو زيت

ملح وفلفل













طريقة عمل حمام كداب:





* حمري البصل فى الزيت على النار وأضيفي الملح والفلفل الأسود والبهارات وورق اللورا والحبهان

* أضيفي الأرز وقطع الطماطم والبصل ويقلب كل الخليط ثم الماء ويقلب الخليط ويغطى ويترك حتى النضج

* ادهني الحمام الكداب بالزيت والصلصة والملح والفلفل ويوضع فى الفرن حتى ينضج.





طريقة عمل محشى كرنب لنجلاء الشرشابي :





مقادير محشى كرنب





كرنب

أرز

جزر

كوسة

بصل

طماطم

صلصة طماطم

شبت

بقدونس

كزبرة خضراء

ثوم

زيت

كمون ناعم

مرقة

ملح

فلفل اسود









طريقة عمل محشى كرنب :





* اسلقى الكرنب فى الماء وأضيفى له كمون ثم اخلطى الارز والجزر والكوسة المبشورين والبصل والثوم والأرز والطماطم

* أضيفى الشبت والبقدونس والكزبرة والصلصة والزيت والملح والفلفل الأسود وقلبى

* قطعى الكرنب شرائح واحشيها بالخليط

* رصى الكرنب فى حلة وضعى فى القاع قطع من اوراق الكرنب أو شرائح من البصل والطماطم

* أضيفى المرقة وضعى الكرنب على النار حتى النضج







