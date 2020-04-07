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رياضة

سأعتبر الدوري ملغى.. طالع تصريحات مرتضى منصور ضد اللجنة الخماسية

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 05:14 ص
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
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إسراء أشرف
شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، هجومًا حادًا على اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، بشأن مصير الدوري المصري الممتاز، الذي تم تأجيله للمرة الثانية، حتى منتصف أبريل الجاري.

ونرصد لكم أبرز تصريحات مرتضى منصور خلال مداخلته مع برنامج "زمالكاوي" الذي يقدمه طارق يحيى عبر قناة الزمالك، في السطور التالية..

الدوري انتهى بالنسبة لي.

- إذا استمر الدوري بعد منتصف الشهر الجاري، سنعلن إفلاسنا، لذلك إلغاء الموسم هو الحل.

- رسالتي لاتحاد الكرة، أنا لا أخاف، إن لم تصدر اللجنة الخماسية قرارًا حاسمًا بشأن المسابقة، يوم 14 من الشهر الجاري، سأعتبر الدوري ملغيًا.

وضربت أزمة اقتصادية، أغلب الأندية، بعد تجميد النشاط الكروي في جميع أنحاء العالم، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.
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