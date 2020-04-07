10 سنوات اغتصاب.. مطربة شهيرة تكشف تفاصيل الاعتداء الجنسي عليها

وأضافت «دافي»: «تم وضعي في غرفة بأحد الفنادق وعاد الجاني واغتصبني .. أنا لا أعرف كيف كانت لدي القوة لتحمل تلك الأيام، فشعرت بوجود شيء ساعدني على البقاء على قيد الحياة بعد هذه المحنة».





وأوضحت «دافي» أن المعتدي عليها كان يرغب في قتلها، ثم لم تجد أحدا بعد ذلك لعدة أسابيع أخرى، وظلت بمفردها في الأسر طيلة هذه الفترة، ما عرضها لصدمة نفسية حادة، وشكرت طبيبها النفسي الذي ساعدها على اجتيازها.



