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أخبار العالم

بيان عاجل لـ الحكومة البريطانية بشأن آخر التطورات الصحية لـ جونسون

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:28 ص
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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شيماء مصطفى
أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يتنفس بدون أجهزة صناعية، مؤكدًا أنه تلقى بعض الأكسجين ويخضع للإشراف الطبي.

وأضاف "جوف"، في بيان عاجل، أن حالة جونسون الصحية إذا تدهورت، فستصدر الحكومة بيانًا رسميًا.

ودخل جونسون، إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى سانت توماس وسط لندن، بعد أن ساءت حالته الصحية على مدار ساعتين بعد نقله إلى المستشفى بيوم فقط مع مخاوف الأطباء من احتياجه إلى جهاز تنفس صناعي للمساعدة في الانتصار بمعركته ضد كورونا.

وجاء التدهور في صحة جونسون بعد 11 يومًا من إعلان إصابته بفيروس كورونا، حيث بدا على ما يرام في تلك الفترة حتى دخوله المستشفى يوم الأحد.
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