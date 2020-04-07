حضري الصلصة قبل رمضان أفضل من الجاهزة

لم يتبق على رمضان سوى أيام قليلة، ومن المعروف أن ربة المنزل لا تستغني عن الصلصة في أطباقها الشهية وإعداد أشهى المأكولات ، لذلك نقدم أفضل طريقة لتخزين الصلصة، التي يتم تحضيرها في المنزل، كما تعتبر أفضل بكثير من تلك الجاهزة المعبأة.





وقدّمت الشيف هالة فهمي، عبر برنامجها على شاشة «صدى البلد»، طريقة تحضيرها في المنزل، وتتكون من:









3 كيلو طماطم مكعبات

١ بطاطس مكعبات

١ بنجر مكعبات

عصير ليمون

ملعقتين من السكر









طريقة التحضير:









- ضعي الطماطم في حلة على نار مرتفعة وعليها البطاطس المكعبات والبنجر المكعبات وملعقة كبيرة من عصير الليمون وامزجيها مع بعضها البعض حتي تغلي ثم قومي بخفض النار واتركيها لمدة ساعة.

- اتركي الخليط ليبرد ثم قومي بضربه في الخلاط مع القليل من الماء.

- ضعي الصلصة على النار مرة أخري لتبدأ بالغليان.

- في إناء آخر، ضعي السكر على النار حتي يتكرمل ثم قومي بوضعه على الصلصة وامزجيهما مع بعض.

- ضعي الخليط في البرطمان وهو ساخن وانتظري حتى يبرد.