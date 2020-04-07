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رياضة

شوبير: فايلر وافق على تجديد عقده مع النادي الأهلي بشرط

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:50 ص
فايلر
فايلر
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محمد السعيد
أكد الإعلامي أحمد شوبير أن رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي أبدى موافقته على تجديد عقده مع النادي الأهلي، بشرط وحيد.

وينتهي عقد السويسري رينيه فايلر مع  النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقد جلسة مع فايلر بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لمناقشة ملف تجديده، وصفقات الموسم الجديد".

وأضاف شوبير: "محمود الخطيب أبلغ فايلر تمسك النادي الأهلي باستمراره مع الفريق، خلال الموسم المقبل".

وتابع شوبير: "فايلر أبدى موافقته المبدئية على تجديد عقده مع النادي الأهلي، ولكنه اشترط أخذ رأي عائلته، قبل حسم موقفه النهائي".
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