بالأسماء.. مصرع وإصابة 10 في تصادم سيارتين بطريق قنا الصحراوي الغربي

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرين، في حادث تصادم سيارتين بطريق قنا الصحراوي الغربي، أمام مدخل أبو تشت.





وتلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبو تشت، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام مركز أبو تشت.





ونتج عن الحادث مصرع محمد علي السيد عبد الرازق 36 عاما، ومنى أحمد محمود 55 عاما، ورحاب حسين سيد 24 عامًا.





كما أسفر الحادث عن إصابة كل من: أحمد مهلل أحمد 30 عاما، وعمرنا حسن علي 28 عاما، وأحمد محمد أحمد حسين 30 عاما، وحسن ياسين حسين 37 عاما، وحمادة رضوان شربيني 32 عاما، ورجب محمد الصاوي 60 عاما، وعبد الله رجب محمد 20 عامًا.





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