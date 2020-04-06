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حوادث

ضبط موظف بحوزته 18 طربة حشيش قبل ترويجها فى قنا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:32 م
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
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يوسف رجب

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من ضبط موظف بحوزته 18 طربة حشيش قبل ترويجها على عملائه بدائرة مركز دشنا والوقف.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط بسيونى.م.ط " موظف" بحوزته 18 طربة حشيش تزن 2 كيلوجرام ونصف ، أثناء استقلاله سيارته الخاصة بمدخل معدية دشنا.

وتبين أن قسم مكافحة المخدرات برئاسة العقيد فهد الهوارى، تلقى معلومات عن اعتزام المتهم المذكور ترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه بدائرة مركز دشنا والوقف، فتم إعداد الأكمنة اللازمة، بعد تقنين الإجراءات القانونية، وتم ضبط المتهم أثناء استقلاله سيارته الخاصة قبل دخوله معدية دشنا للانتقال إلى مركز الوقف وبتفتيش السيارة عثر على المضبوطات المذكورة.

أقر المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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