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محافظات

بسبب حالات كورونا.. محام يتقدم ببلاغ ضد وكيل وزارة الصحة بقنا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:44 م
اعمال التعقيم ضد
اعمال التعقيم ضد فيروس كورونا
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يوسف رجب

تقدم محام في قنا، ببلاغ للمحامى العام لنيابات قنا برقم 491 لسنة 2020 ، اليوم الأثنين، ضد وكيل وزارة الصحة بقنا، بتهمة ارتكاب مخالفات مهنية جسيمة وعدم اتخاذ اجراءات وقائية للمرضى المصابين بفيروس كورنا المستجد، ما أدى إلى انتشار المرض بين المخالطين.


وقال محمد عبدالعزيز الحاوى، محام بالنقض والدستورية العليا بقنا" إنه تقدم ببلاغ للمستشار المحامى العام لنيابات قنا، ضد وكيل وزارة الصحة بقنا، طالبت فيه بفتح تحقيق موسع مع وكيل الوزارة فى المخالفات التى ارتكبها، وعدم اتخاذ الاجراءات الخاصة بالوقاية الصحية لبعض المرضى بفيروس كورونا فى قنا.


وأضاف الحاوى، أن تعمد إخفاء بعض الحالات أدى لوفاة حالات عديدة، وظهور إصابات بين المحيطين والمخالطين لعدم اتخاذ أى إجراءات وقائية بشأنهم مما عرض بعض الحالات للوفاة وحالات أخرى للإصابة بالفيروس.


وطالب الحاوى، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المواطنين فى قنا خاصة ومصر عامة وحماية للصحة العامة وسرعة فتح تحقيق قضائى موسع فى هذا الأمر.


يذكر أن قنا تشهد حالة غضب شديدة ضد وكيل وزارة الصحة، ما دفع عدد كبير منهم إلى تدشين هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعى لإقالته حرصًا على حياة المواطنين.


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