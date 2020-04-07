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اقتصاد

خليك في مصنعك.. حسام فريد: مبادرة تدعم الإنتاج المحلى والعمالة فى مواجهة كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:38 ص
فريد
فريد
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ولاء عبدالكريم
أكد المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنسق العام للمجالس التصديرية السابق، أهمية مبادرة خليك في مصنعك تحمي أسرتك، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الحالية ودعم الصناعة الوطنية.

وأضاف فريد في تصريحات صحفية، أن الفترة الحالية تحتاج منا إلى تكاتف جميع أجهزة الدولة مع المصنعين للحفاظ على الصناعة والعمالة المدربة التي تزيد من معدلات الإنتاج وتشجيع تواجد الصناعة الوطنية وتلبي احتياجات السوق المصري لذا أدعم المبادرة التي تحث على تحقيق ذلك.

وأوضح «فريد» أن تنفيذ المبادرة يحتاج إلى الاستفادة من بعض المبادرات الوطنية التي تدعم الصناعة من خلال تحمل جزء من التكلفة المادية لإعاشة العمال في المصانع لمدة ١٤ يوما كعزل صحي لهم سواء من خلال توفير سكن لهؤلاء العمال أو من خلال توفير بعض الوجبات لتسريع عملية الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة في بيئة صحية للعمال وأسرهم والحفاظ على عامل مدرب ماهر وتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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