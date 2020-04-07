التزام وتفاني ..ملكة بريطانيا تشكر الجيش الأبيض فى مواجهة كورونا

أعربت الملكة إليزايث الثانية، ملكة بريطانيا، عن امتنانها الشديد للأطباء والممرضات وجميع العاملين بالقطاع الصحي نظرا لتفانيهم في أداء واجبهم خلال تفشي وباء فيروس كورونا المستجد؛ وذلك في رسالة لهم بمناسبة يوم الصحة العالمي.





ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، توجهت الملكة، التي تقيم حاليا مع زوجها الأمير فيليب في قلعة وندسور، بالشكر إلى المتخصصين في الرعاية الصحية نظير "التزامهم غير الأناني". كما أثنت على جهودهم ودورهم الهام لحماية وتحسين صحة ورفاهية الناس في جميع أنحاء الكومنولث وعبر العالم أجمع".





وقالت الملكة إليزابيث الثانية إن "أوقات الاختبار" يمكن أن تبرز "أفضل ما في الروح البشرية"، مضيفةً أن تفاني العاملين في مجال الرعاية الصحية كان "مثالًا يحتذى به لنا جميعا".





وقد تم نشر كلمات الملكة في مقطع فيديو على حساب العائلة الملكية على تويتر يظهر أعضاء من النظام الملكي يجتمعون بالطاقم الطبي والعاملين الصحيين.





وتوجهت الملكة برسالتها، حيث أبلغها داونينج ستريت بحالة رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي يتلقى رعاية مكثفة بسبب إصابته بالفيروس التاجي.





ويأتي ذلك بعد يومين من الخطاب التاريخي للملكة، البالغة من العمر 93 عامًا، الذي ألقته يوم الأحد والذي حثت خلاله البلاد على التعاون لمكافحة وباء كورونا.





وكان الخطاب المتلفز هو الخامس من نوعه حيث تقوم الملكة بذلك في أوقات الأزمات الوطنية والحزن. وشاهده أكثر من 23 مليون شخص.