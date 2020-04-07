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حوادث

مصرع وإصابة 3 فى تصادم سيارتين على طريق بورسعيد دمياط السريع

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:25 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
شهد الطريق السريع بين محافظتي بورسعيد ودمياط حادث تصادم بين سيارة ملاكى وربع نقل أمام ملف الديبة، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة ٢ آخرين.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى السلام بورسعيد، وقام الفريق الطبى بتقديم الخدمة الطبية الأولية للحالات والتحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة.

ودلت التحريات المبدئية إصابة محمد محمد السيد ٢٢ سنة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالجسم ومحمد حسن محمد ٢١ سنة بنزيف بالمخ وغيبوبة تامة.

وتبين أن الجثة لعمرو أحمد السيد ٢٤ سنة والتي تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
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