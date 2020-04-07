محافظ قنا يعقد اجتماعا مع اللجنة المختصة باستلام الطرق الإقليمية.. صور

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماعا لمتابعة أعمال اللجنة المختصة باستلام الطرق الاقليمية بنطاق المحافظة ، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و كمال شلبي سكرتير عام المحافظة والمهندس محمد عبد النظير مدير مديرية الطرق والنقل والدكتور فرج خضاري الأستاذ بكلية الهندسة جامعة جنوب الوادى.



وشدد محافظ قنا، علي أعضاء اللجنة بضرورة متابعة الإشراف على التنفيذ لتحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقا للمواصفات القياسية والفنية في أعمال الرصف.





وأكد محافظ قنا، أنه لن يتم استلام أي مشروع إلا بعد التأكد من مطابقته لمعايير الجودة والمواصفات المحددة.





يأتي ذلك في إطار اهتمام المحافظة بتوفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين وتنفيذ المشروعات التي تساهم في تطوير قطاع الطرق بنطاق المحافظة بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.





جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة فنية بقرار محافظ قنا رقم 31 لسنة 2019 برئاسة الدكتور فرج خضاري معله بكلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي وعضو من إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالمحافظة ومهندس من الهيئة العامة للطرق والكباري ومهندس من مديرية الطرق والنقل بقنا ومهندس من إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة لاستلام الطرق الإقليمية بنطاق المحافظة.





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