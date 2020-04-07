تصريح صادم من الرئيس السويسري بشأن فيروس كورونا في البلاد

صرح الرئيس السويسري، اليوم الثلاثاء، بأن عودة الوضع لما كان عليه الحال قبل تفشي وباء فيروس كوورنا ما زال أمرا بعيدا.





وأشار الرئيس إلى أن بلاده تبحث عدة خيارات لتسهيل الحياة مع استمرار إجراءات الإغلاق.





وقد تقدمت الحكومة السويسرية دعمًا اقتصاديًا إضافيًا بالإضافة إلى حزمة مساعدات فيروس كورونا "كوفيد-19" التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار إذا تفاقمت الأزمة.





وكانت الحكومة السويسرية قد كشفت عن حزمة اقتصادية طارئة تبلغ حوالي 10 مليار فرنك (10.5 مليار دولار) لمساعدة العمال والشركات الصغيرة التي تعاني من تأثير الوباء.





وقالت إن أولوية سويسرا الآن هي التعامل مع الفيروس من خلال زيادة الاختبارات وتشجيع المواطنين على حماية أنفسهم.





وكانت سويسرا، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة جراء فيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في سويسرا إلى 641 حالة، فيما تجاوزت أعداد الإصابة بكورونا 22 ألف حالة.