السيسي: "فصيل شرير" وراء شائعة توزيع 500 جنيه للمواطنين شهريا

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الشائعات التي تسعى إلى التشكيك في المشروعات القومية وبث القلق في نفوس المواطنين، مشيرًا إلى أن جهود الدولة دائما ما تتعرض للتشكيك خلال كل مرحلة، مؤكدًا على وجود شائعات استبقت إجراءات الدولة بمنح العمالة غير المنتظمة دعما شهريا لتضليل المواطنين، وهو ما نسبه إلى ما سماه "الفصيل الشرير".









وقال الرئيس السيسي، في كلمته اليوم، الثلاثاء، إنه لا مصلحة للدولة في إخفاء الحقائق المتعلقة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الأمور لا تزال تحت السيطرة فيما يتعلق بمواجهة أزمة كورونا، وشدد على أن وزارة الداخلية قادرة وحدها على تطبيق إجراءات حظر حركة المواطنين، مضيفا أن شائعات استبقت إجراءات الدولة بمنح العمالة غير المنتظمة دعما شهريا لتضليل المواطنين.





وأكد الرئيس السيسي أنه يجب على المواطنين الالتزام بإجراء الوقاية، خاصة في وسائل النقل، مشيرًا إلى أنه لابد من توخي الحذر من جانب المواطنين للحفاظ على صحتهم وبلادهم.



