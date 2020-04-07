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أخبار البلد

وزيرة البيئة تتفقد مدفن العبور وتتابع السيطرة على عدد من الاشتعالات به

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:58 م
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
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حنان توفيق
توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى جولة تفقدية لمدفن العبور برفقة عدد من قيادات وزارة البيئة، للوقوف على عملية التخلص الآمن من المخلفات بمحافظة القاهرة. 

وخلال الزيارة، لاحظت الوزيرة وجود بعض الاشتعالات، حيث وجهت على الفور بالسيطرة عليها واطفائها وتغطيتها، وتم إحضار المعدات اللازمة والتعامل مع تلك الاشتعالات في حضور وزيرة البيئة للتأكد من السيطرة عليها. 

وتحدثت وزيرة البيئة إلى العاملين بالمدفن ومقدمي الخدمة الذين يقومون بنقل القمامة أو التعامل معها، عن ضرورة الالتزام بارتداء مهمات الوقاية حفاظا على سلامتهم، وأهمية تعاونهم بالابلاغ عن أية اشتعالات يتم ملاحظاتها بالمدفن لسرعة السيطرة عليها خاصة في ظل التقلبات الجوية الحالية.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الزيارة بتلافي عدم حدوث تلك الاشتعالات مرة أخرى من خلال التعامل مع المخلفات الواردة للمدفن أول بأول لضمان عدم حدوث أية اشتعالات ذاتية مستقبلا.
وزيرة البيئة تتفقد مدفن العبور وتتابع السيطرة على عدد من الاشتعالات به
وزيرة البيئة تتفقد مدفن العبور وتتابع السيطرة على عدد من الاشتعالات به
وزيرة البيئة تتفقد مدفن العبور وتتابع السيطرة على عدد من الاشتعالات به
وزيرة البيئة تتفقد مدفن العبور وتتابع السيطرة على عدد من الاشتعالات به
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